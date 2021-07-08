Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 306
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 513
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 909
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 513
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 720
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1215
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1197
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2673
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
4
3
5
3
3
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Из раны видно внутренности: в шотландском монастыре нашли необычную скульптуру
Видео
Все видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Украинская туристка в Египте врезалась головой в борт лодки: показали видео
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
Показали кадры с предполагаемыми убийцами президента Гаити
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
К посольству Беларуси пришли "фанаты" Лукашенко. Закончилось все плачевно
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
Российские истребители перехватили самолет США над Черным морем
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
На месте падения самолета в Камчатке - нашли тела погибших: видео
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 279
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 02:37

Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести

  Комментировать
Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести
Завершилась поисковая операция под завалами дома. Фото: Reuters

Операция по спасению людей на месте обрушения дома во Флориде завершена.

Под завалами остались около 100 человек, сообщает газета The New York Times.

"Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести нулевые", - заявил родственникам помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

Официальное объявление о завершении операции будет сделано в ближайшее время.

Родственники поблагодарили представителю пожарно-спасательной службы и аплодировали ему за его усилия для спасения их близких.

Сейчас количество погибших составляет 46, еще 94 человека считаются пропавшими без вести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обвал дома у Майами: спасатели достали новые тела

В Майами, США, обрушилась часть 12-этажного здания. Под завалами могли оказаться более 100 человек. Авария произошла 24 июня ранним утром на пересечении 88-й ул. и Коллинз-авеню. Здание расположено недалеко от пляжа Майами-Бич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6661
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6300
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4536
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3852
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 Просмотров: 3393
Мир
"Дельта" -штам коронавируса стал доминирующим во многих странах
"Дельта" -штам коронавируса стал доминирующим во многих странах Просмотров: 9
В Еврокомиссии предупредили Венгрию о последствиях закона "ЛГБТ-пропаганды"
В Еврокомиссии предупредили Венгрию о последствиях закона "ЛГБТ-пропаганды" Просмотров: 18
В порту Дубая взорвался танкер с нефтью
В порту Дубая взорвался танкер с нефтью Просмотров: 216
Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение
Убийство президента Гаити: в стране ввели военное положение Просмотров: 342
Базу американских военных обстреляли ракетами
Базу американских военных обстреляли ракетами Просмотров: 423
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
3
На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план
Голосов: 306
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть