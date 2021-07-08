Обвал дома в США: поисковая операция завершилась, близко 100 человек считаются пропавшими без вести

Завершилась поисковая операция под завалами дома. Фото: Reuters

Операция по спасению людей на месте обрушения дома во Флориде завершена.

Под завалами остались около 100 человек, сообщает газета The New York Times.

"Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести нулевые", - заявил родственникам помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

Официальное объявление о завершении операции будет сделано в ближайшее время.

Родственники поблагодарили представителю пожарно-спасательной службы и аплодировали ему за его усилия для спасения их близких.

Сейчас количество погибших составляет 46, еще 94 человека считаются пропавшими без вести.

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В Майами, США, обрушилась часть 12-этажного здания. Под завалами могли оказаться более 100 человек. Авария произошла 24 июня ранним утром на пересечении 88-й ул. и Коллинз-авеню. Здание расположено недалеко от пляжа Майами-Бич.