Обстреляли автомобиль журналиста: трое убитых и двое раненых

В афганской провинции Нангархар обстреляли автомобиль журналиста Саида Марофа Саадата. Трагедия произошла 2 октября.
В результате обстрела убили журналиста и еще двух человек, пишет "Синьхуа" со ссылкой на анонимный источник из Службы безопасности страны.
"Журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером (2 октября. -), когда боевики из рикши открыли по ним огонь", - говорится в сообщении.
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По информации источника, сын журналиста и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.
Независимая афганская медиа-организациям "Комитет по безопасности афганских журналистов" осудила убийство.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. Сейчас идет расследование дела.
3 октября 2021-го в центре столицы Афганистана Кабул у выхода из мечети прогремел взрыв. В результате взрыва погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Еще 20 - ранены.
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