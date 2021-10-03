Бомбу активировал смертник: подробности масштабного взрыва у мечети в Кабуле

Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек. 20 ранены. Фото: скриншот с видео

В результате взрыва у входа в кабульскую мечеть Ид-Гах погибли не менее восьми человек.

Еще 20 - ранены, сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана, передает Aamaj News.

"Сегодня в результате взрыва в мечети погибли по меньшей мере восемь человек, еще 20 ранены", - говорится в сообщении.

Нападение совершил террорист-смертник во время панихиды по матери пресс-секретаря движения "Талибан" Забихуллы Муджахида.

Пока ни одна из действующих в стране террористических групп не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв у мечети Ид-Гах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Трагедия произошла сегодня, 3 октября. Погибли несколько мирных жителей, сообщали ранее. После взрыва в районе мечети произошла перестрелка. Вероятно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которое является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".