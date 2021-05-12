Обострение в Израиле: сообщили о количестве жертв

Погибли трое израильтян и 35 палестинцев. Фото: Reuters

Из-за обострения конфликта между Израилем и Сектором Газа погибли по меньшей мере 38 человек.

Умерли трое израильтян и 35 палестинцев, сообщает ТСН. Взаимные обстрелы продолжаются вторые сутки. Стороны выпустили сотни ракет.

Исламистские группировки из Сектора Газа палят по израильским городам, в частности, обстреливают Тель-Авив. Израильские военные в ответ бьют по палестинцам.

В израильских городах включают воздушную тревогу, люди в панике ищут убежища. Одна из палестинских ракет попала в нефтепровод, там возник пожар. Еще одна попала в автобус в городе Холон, обошлось без жертв.

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Конфликт обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить поселение палестинцев в Восточном Иерусалиме. Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Консультации назначены на среду, 12 мая.