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пятница, 13 декабря 2019 13:33

Обновить Минские соглашения можно только с согласия представителей ОРДЛО - Песков

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Обновить Минские соглашения можно только с согласия представителей ОРДЛО - Песков
На вопрос, при каких условиях Кремль согласится на дополнительные переговоры по вопросу модернизации Минских договоренностей, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "в этом случае надо спрашивать не Кремль" Фото: Газета.Ру

Обновить Минские соглашения можно только садясь за стол переговоров с представителями ОРДЛО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания из Киева о необходимости обновить Минские соглашения в соответствии с реалиями сегодняшнего дня, пишет Интерфакс-Украина.

"Хочу мысленно вернуть всех в Париж и напомнить документ, который согласовали участники саммита и который можно и нужно считать успехом. В согласованных итогах парижского саммита во втором параграфе преамбулы говорится, что Минские соглашения продолжают служить основой работы" нормандского формата ", государства-участники которого отданы их полному выполнению ", - сказал Песков.

"Если после понедельника произошла какая-то смена позиций Киева, то это вопрос, который придется долго и напряженно анализировать всем остальным трем участникам" нормандского формата ", - заявил он.

На вопрос, при каких условиях Кремль согласится на дополнительные переговоры по вопросу модернизации Минских договоренностей, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "в этом случае надо спрашивать не Кремль".

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"Нужна обоюдная воля сторон конфликта, которыми являются Киев и самопровозглашенные республики. Во минским комплексом мероприятий стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Говорить о каких-либо новациях, не узнавая о точке зрения и позиции представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно", - сказал Песков.

Минские соглашения могут быть изменены - заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Я уверен, что некоторые вещи в Минских соглашениях сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинского государственного контроля после выборов - это точно не наша позиция, и я о ней сказал не знаю сколько раз, но это окончательное решение", - сказал Зеленский во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

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