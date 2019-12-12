Минские соглашения могут быть изменены - Зеленский

Зеленский рассказал о Минских соглашениях. Фото: 1+1

Минские соглашения могут быть изменены - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что некоторые вещи в Минских соглашениях сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинского государственного контроля после выборов - это точно не наша позиция, и я о ней сказал не знаю сколько раз, но это окончательное решение", - сказал Зеленский во время ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Во время Нормандского саммита канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что Минские соглашения могут быть изменены, в то время как президент России Владимир Путин настаивал на их признании.

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Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашений к следующей "нормандской встречи", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявлял член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.