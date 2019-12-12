Украина подготовит изменения к Минским соглашениям

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников: Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали". Фото: Громадське

Украина подготовит план изменений в Минских соглашений до следующей "нормандской встречи", запланированной на март 2020 года.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей "нормандской встречи" — ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те "домашние задания", о которых договорились стороны, ... можно сделать до марта", — рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире на hromadske.

Представитель Украины убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

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Меркель выступила за адаптацию Минских договоренностей к нынешним реалиям. По словам канцлера, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским мероприятия дали возможность придать этому документу "движение" и "эластичность". Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции настаивал на неукоснительном выполнении Минских соглашений в закрепленной в них последовательности.