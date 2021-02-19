Обновили мировую статистику заражений коронавирусом

По состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 110 млн случаев заражения Covid-19.

Более 85 млн из них не активны, сообщает сайт Worldometers.

Подтверждено 2449723 смертей от Covid-19. Продолжают бороться с болезнью более 22 миллионов человек.

В мире за последние сутки подтверждено 314520 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 111 381 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Франция, Великобритания и Италия. Украина сейчас на 9-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 20-м месте.

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Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии Covid-19 может быть более жестким, чем первый.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.