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вторник, 22 июня 2021 16:31

Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей

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Обнаружили специфический симптом заражения Covid-19 у вакцинированных людей
Ученые обнаружили симптомы заражения коронавируса у привитых людей. Фото: Reuters

Британские ученые обнаружили специфический симптом заражения коронавирусом, который встречается только у тех, кто вакцинировался от Covid-19.

Об этом говорится в крупнейшем в мире исследовании Covid-19 и приложении для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study.

У вакцинированных людей инфекция проявляется через частое чихание. Также пациенты, которые прививались и все равно заболели коронавирусом, переносят его в легкой форме с чиханием.

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Более распространенными признаками заражения коронавирусом остаются высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и постоянный кашель.

"Если вы сделали прививки и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19. Особенно, если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения", - заявили ученые.

В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, туристам бесплатно будут делать прививки от коронавируса.

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