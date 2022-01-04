Обнаружили новые случаи одновременного заражения Covid-19 и гриппом

Новые случаи заражения произошли в Бразилии. Фото: Reuters

В Бразилии выявили четыре случая одновременного заражения гриппом и Covid-19.

Об этом сообщает Folha de Sao Paulo.

Одновременное заражение получило название "флурона".

В Рио-де-Жанейро диагноз был поставлен 16-летнему мальчику. В столице штата Сеара Форталези "флурону" подтвердили у двух годовалых младенцев и 52-летнего мужчины. Детей уже выписали из больницы, взрослый не нуждался в госпитализации.

Штамм коронавируса, которым заразились трое пациентов из Форталезы, неизвестен. У них всех подтвердился вариант гриппа H3N2.

Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что невозможно определить уровень серьезности двойного заражения.

Родильница в Израиле одновременно заболела гриппом и коронавирусом. Это первый случай, получивший название "флурона". Женщина не была вакцинирована против коронавируса. Теперь она чувствует себя хорошо.