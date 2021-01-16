Обнародовали документы расследования предполагаемого заговора Трампа с Россией

Грэм назвал расследование провалом. Фото: Reuters

Председатель комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэм обнародовал документы дела о вероятном сговоре избирательного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Грэм опубликовал стенограммы собеседования сенатского комитета с представителями ФБР и Министерства юстиции США с 3 марта по 29 октября 2020 года, сообщает Fox News.

"Я считаю расследование "Перекрестный ураган" самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства, но не преданных, трудолюбивых патриотов, защищающих нашу страну каждый день в Федеральном бюро расследований и Министерстве юстиции", - сказал Грэм.

Судебный комитет опубликовал максимальное количество документов, за исключением засекреченных.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе 2-летнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и РФ на выборах президента 2016 года. Мюллер не вынес прокурорского решения в этой части дела.

Но он доказал, что российское правительство финансировал кампанию из незаконного вмешательства в выборы 2016 года. Происходили попытки получить несанкционированный доступ к документам и электронных писем Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон. За это осудили нескольких бывших членов избирательной кампании Трампа.

В пятницу, 15 января, США рассекретит документы, связанные с вероятной сговору между членами администрации Дональда Трампа и России. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на источник в Сенате.