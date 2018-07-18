Обама пристыдил "политику сильных людей" после саммита Трамп-Путин

Барак Обама во время выступления не называл фамилию Трампа, но осудил отдельные позиции его политики. Фото: REUTERS

После встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина бывший глава Белого дома Барак Обама раскритиковал "политику сильных людей".

С такими словами он выступил в Южной Африке на следующий день после переговоров Трампа и Путина, передает NBC News.

Обама осудил лидеров, которые ведут "политику страха, недовольства и отсталости". И обратил внимание, что "мы живем в странные времена", когда авторитатизм очень быстро распространяется.

Фамилию Трампа в своей речи Обама не назвал, однако сказал, что "власть стремится подорвать каждое учреждение или норму, которая дает демократии значения".

"Я не боюсь, я просто констатирую факты", - сказал Обама.

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16 июля в Хельсинки, Финляндия, состоялась встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. После разговора с глазу на глаз и переговоров делегаций главы государств выступили на совместной пресс-конференции. Все детали по ссылке.