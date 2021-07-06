Объявили розыгрыш билетов на финал Евро-2020 в обмен на прививку от Covid-19

В Лондоне разыграют билеты на финал чемпионата Европы-2020 среди вакцинированных людей. Фото: depositphotos

Мэр Лондона Садик Хан объявил розыгрыш билетов на финал чемпионата Европы-2020. Победителей будут выбирать среди тех, кто получит прививки против коронавируса.

Об этом сообщило издание Sky News.

"В воскресенье Англия может сыграть свою величайшую игру с 1966 года - и людям, которые получат первую вакцину от коронавируса, предлагается шанс выиграть билеты на финал чемпионата", - говорится в сообщении.

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По словам мэра, разыграют несколько билетов на финал Евро-2020, который пройдет на Уэмбли в Лондоне, а также 50 пар билетов на фан-зону на Трафальгарской площади.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно предъявить доказательства того, что первая доза вакцины получена. Лица, которые опубликуют в свои социальных сетях сообщения о наличии вакцины или запись на прививки, будут указаны в розыгрыше дважды.

"Очень важно, чтобы мы продолжали увеличивать количество молодежи, которая готова пройти вакцинацию от коронавируса", - прокомментировал Хан.

Онлайн-розыгрыш стартует в среду, 7 июля.

В США объявили победителей первого розыгрыша лотереи среди Covid-вакцинированных. В штате Огайо $1 млн выиграла Еббигейл Бугенске.