Объявили окончательные результаты выборов в Беларуси

По данным ЦИК, президентом Беларуси стал Александр Лукашенко. Фото: slovoidilo.ua

Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов. У действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

На сайте комиссии уже объявили, что "Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко", пишет TUT.BY.

По данным ЦИК, на 14 августа всего на выборах проголосовали 5 818 956 человек, во время досрочного голосования - 2 806 640 человек. За Лукашенко якобы проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева - 1,2% (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).

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Дмитриев, Черечень, Канопацкая и Тихановская подали в ЦИК жалобы о непризнании выборов. Жалобы Дмитриева, Канопацкой и Тихановской отклонены, а представителей Череченя с жалобой не пустили в ЦИК.

После объявления предварительных результатов выборов в Беларуси начались массовые акции протеста. Продолжаются до сих пор. Люди выходят на улицы с транспарантами, предприятия останавливают работу, военные выбрасывают свою форму. В разных городах задержали почти 7 тыс. человек, более 250 попали в больницы. Один человек погиб на акции протеста в Минске, второй - после задержания в Гомеле.