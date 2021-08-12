Объяснили, насколько опасный штамм коронавируса "Йота"

"Йота" менее опасен чем "Дельта". Фото: АР

Штамм коронавируса "Йота" менее опасен чем "Дельта" и не приводит к тяжелому течению заболевания.

Об этом во время пресс-конференции сообщила експертка Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове.

"Предварительные данные, полученные из Нью-Йорка, свидетельствуют о том, что этот с виду не приводит к тяжелого заболевания и отсутствии приводит к серьезному вспышки заражений", - сказала она.

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Новый штамм впервые обнаружили в Нью-Йорке. Однако експертка отметила, что штамм "Дельта" агрессивнее чем "Йота" - он уже начал доминировать в тех районах города, где зафиксировали новый штамм.

"Таким образом, вариант" Дельта ", кажется, преобладает над вариантом "Йота", - отметила Ван Керхове.

За последние сутки в Украине обнаружили 1247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.