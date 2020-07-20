ОАЭ запустили космический корабль на Марс

В ОАЭ запустили миссию на Марс. Фото: Reuters

Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, которая успешно запустила в космос межпланетную миссию.

После двух отсрочек - 15 и 17 июля - в 00:58 по Киеву с японского космодрома Танегасима на ракете-носителе H-IIA отправилась космическая миссия "Аль-Амаль", с арабского - "Надежда", сообщает hromadske.

Миссию разрабатывали более 150 инженеров Космического центра имени Мохаммеда ибн Рашина, что в Дубае, в сотрудничестве с тремя американскими университетами. Премьер ОАЭ, в честь которого и назвали центр, поясняет: название миссии - "Надежда" - выбрали потому, что она "посылает сигнал надежды миллионам молодых арабов". Символизм - не только в этом: по расчетам, на орбиту Марса "Надежда" выйдет в декабре 2021 году, когда ОАЭ будут праздновать 50-летие независимости.

Эмираты уже заявляют о себе как об арабской космической державе. "Надежда" - не первая космическая миссия Эмиратов: с 2014 года они уже запустили несколько спутников, а в 2019-м в открытый космос впервые вышел эмиратский астронавт Хаза аль-Мурси.

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В июле 2014 года, когда президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян объявил о начале миссии "Надежда", космический опыт страны ограничивался лишь запуском двух спутников - и то созданных в Южной Корее. А в самых ОАЭ не было ни министерства по вопросам науки, ни стратегии развития космических исследований, ни профессиональной среды исследователей космоса. За шесть лет Эмираты с нуля создали собственную межпланетную космическую программу. А теперь - надеются, что она повысит их международный престиж и усилит экономику.