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среда, 30 июня 2021 13:00

Ножами и палками убили 175 дельфинов - жуткие фото
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Последствие охоты на гринд на Фарерских островах / Sea Shepherd Conservation Society
Последствие охоты на гринд на Фарерских островах / Sea Shepherd Conservation Society
Последствие охоты на гринд на Фарерских островах / Sea Shepherd Conservation Society
Последствие охоты на гринд на Фарерских островах / Sea Shepherd Conservation Society
Последствие охоты на гринд на Фарерских островах / Sea Shepherd Conservation Society

Охотники на Фарерских островах убили 175 дельфинов гринд, окрасив море в красный цвет их кровью. Лодки загнали животных к берегу, где люди ждали их на мелководье с крючками, ножами и копьями, чтобы убить.

Охотники также стреляли из дробовика по дрону, который отправили защитники морской природы Sea Shepherd для документирования кровавой бойни, известной как Grindadrap или Grind. В организации сообщили об этом в полицию, которая расследует стрельбу. Об этом пишет Daily Mail.

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Общество Фарерских островов разделено по поводу охоты на гринд. Многие жители призывают иностранные СМИ и неправительственные организации уважать их традиционную культуру, где рыболовство занимает центральное место, а мясо гринд употребляют в пищу.

В то же время в Sea Shepherd говорят, что эта практика, в результате которой за последнее десятилетие погибло более 6,5 тыс. китов и дельфинов, "варварская".

Активисты по защите прав животных действуют на Фарерских островах с начала 1980-х, предпринимая действия против охотников. В 2015 году изменения в законах островов не позволили лодкам Sea Shepherd прерывать охоту, и поэтому они только документируют процесс дронами с воздуха.

Гринды или чёрные дельфины - млекопитающие из семейства дельфиновых. Существует два вида - обыкновенные и короткоплавниковые. Слово "гринда" происходит из фарерского языка. Питаются кальмарами и другой рыбой. Весьма общительны и могут оставаться с семей на протяжении всей жизни. Короткоплавниковые - один из немногих видов млекопитающих, у которых самки переживают менопаузу. Они также известны тем, что иногда бросаются на берег, идя на самоубийство, но причина этого до конца не известна. Сохранения обоих видов под угрозой из-за вылова и охоты на них.

В мае жители Соломоновых островов поймали и съели лягушку размером с младенца и весом 1 кг. Лягушку вида Cornufer guppyi поймал местный житель в кустарнике в конце апреля. Длина животного - более 25 см.

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30
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