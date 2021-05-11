Где едят лягушек величиной с младенца

На фото житель села держит огромную лягушку / Kennedy News and Media

Жители Соломоновых островов поймали и съели лягушку размером с младенца и весом 1 кг.

Лягушку вида Cornufer guppyi поймал местный житель в кустарнике в конце апреля. Длина животного - более 25 см. Об этом пишет Daily Mail.

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Поймал лягушку владелец лесопилки 35-летний Джимми Хьюго, который в тот момент охотился на дикую свинью.

"Я не мог поверить глазам. Это самая большая лягушка, которую когда-либо видел в жизни. Она была такого же размера, как человеческий младенец. Называем таких лягушек "курицами". Они на вкус лучше, чем курятина, но их трудно поймать. Несколько собак загнали мою, и мне ее удалось схватить. Мы ее съели", - сказал Джимми.

Cornufer guppyi - одна из крупнейших лягушек в мире. Она водится на архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах. В последние годы популяция вида сокращается, но скорее из-за вырубки леса и разрастание человеческих поселений в местах обитания этих животных, чем из-за охоты на них как на еду.

Зато самая лягушка в мире, известная как лягушка-Голиаф, встречаются в тропических лесах центральной Африки, в юго-западной части Камеруна и к северу от Экваториальной Гвинеи. Некоторые животные этого вида могут вырастать до 32 см в длину и весить до 3,25 кг.