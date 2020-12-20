Новый штамм коронавируса: ВОЗ призывает Европу усилить контроль

Новый штамм коронавируса может быстрее распространяться, чем известные до сих пор. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса обнаружили и за пределами Великобритании - в Дании, Нидерландах и Австралии.

Учитывая это Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса, передает Deutsche Welle

По данным организации, за пределами Великобритании зафиксировали 11 случаев инфицирования мутировавший вирусом - 9 в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

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Отмечается, что новый штамм коронавируса может быстрее распространяться, чем известные до сих пор.

"По всей Европе, где передача интенсивной и широко распространенной, странам необходимо удвоить свои подходы к контролю и предотвращению", - заявили в ВОЗ.

Вводить "иммунные паспорта" не рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения - ВОЗ. В то же время важно иметь документы о людях.