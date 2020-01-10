Новый посол Украины в ООН напомнил Совету Безопасности о все еще оккупированом Крыме

Новый посол Украины в ООН Сергей Кислица. Фото: 24tv.ua

Новоназначенный представитель Украины в ООН Сергей Кислица принял участие в общих дебатах о соблюдении устава Организации. Он сразу же напомнил Организации Объединенных Наций и России о все еще оккупированом Крыме.

"Кто бы что ни говорил, но временная оккупация и аннексия полуострова Крым являются грубейшим нарушением устава ООН и останутся такими в учебниках по истории", – сообщает представительство Украины при ООН.

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Он также отметил, что война на востоке Украины за последние шесть лет унесла жизни 14 тыс. человек. Получили ранения еще 30 тыс., а миллионы людей стали вынужденными переселенцами.

"Я твердо убежден в незаменимой роли, которую Совет Безопасности может и должен сыграть в реализации первоочередной цели – поддержании международного мира и безопасности, а также в привлечении к ответственности виновных в нарушении международного права", – заявил Сергей Кислица.

Сергей Кислица – заместитель министра иностранных дел Украины с 2014 года. Работает в структуре МИД Украины с 1992 года. За это время работал в различных дипломатических представительствах Украины. Был советником посольства Украины в США, членом делегации Украины на Генассамблее ООН, членом комитета Совета Европы, был представителем Украины в исполнительном совете ЮНЕСКО, помощником миссии Украины при НАТО. В декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата представителем Украины при Организации Объединенных Наций.