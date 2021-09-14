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вторник, 14 сентября 2021 03:00

Новый мощный шторм приближается к США

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Новый мощный шторм приближается к США
Тропический шторм "Николас" движется на Техас и Луизиану. Фото: Рixabay

К американскому Техасу приближается мощный тропический шторм "Николас". В крупнейшем городе Техаса Хьюстоне, который находится на побережье, в состояние готовности приведены аварийно-спасательные службы.

"Николас" также может затронуть Мексику и Луизиану, которые ранее пострадали от сильного урагана "Ида", пишет Associated Press.

Новый ураган может спровоцировать проливные дожди и наводнения. Ожидается, что порывы ветра в эпицентре шторма могут достичь 95 км/ч. Сейчас "Николас" движется на север со скоростью около 19 км/ч.

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"Николас" - это 14 шторм, получивший персональное наименование в сезоне ураганов 2021 года.

Соединенными Штатами пронесся самый сильный за последние 10 лет ураган "Ида". Президент Джо Байден назвал ураган чрезвычайной катастрофой. "Ида" оказался мощнее урагана Катрин, который бушевал в Луизиане в 2005 году. Ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.

"Ида" унес жизни 107 человек. 600 тыс. человек остались без электричества.

Жителей, которые планируют вернуться в свои дома, предупредили о том, что им придется жить без электричества и водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина.

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