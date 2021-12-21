Новых встреч Байдена и Путина не планируется

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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин больше не планируют официальных разговоров или встреч в этом году.

Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге для прессы, сообщает РБК-Украина.

"Президенты встречались дважды: один раз лично в Женеве, а затем всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, к чему приведет любой из этих разговоров. Новых встреч пока нет в планах", - сказал госсекретарь США.

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Блинкен напомнил, что последний разговор Байдена и Путина касался обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать политико-дипломатическим путем, в частности через нормандский формат.

Ранее в Кремле предполагали, что до конца этого года может состояться еще один разговор между Байденом и Путиным. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. "Может. Но конкретных договоренностей нет", – сказал он. О возможном еще одном разговоре с российским президентом говорил и президент США. В этом году Джо Байден и Владимир Путин провели официальную встречу, виртуальные переговоры и несколько телефонных разговоров.