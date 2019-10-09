Новостной сайт Европарламента оказался российским фейком

Сайт, который является якобы ежемесячным новостным журналом Европейского парламента, оказался фейковым. Новости, которые на нем представлены, оказались материалами российского пропагандистского вещателя RT.

Об этом сообщает материал сайта Euvsdisinfo.

Оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС занимается опровержением кремлевской пропаганды.

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Сайт называется EP Today - сокращенно от "Европейский парламент сегодня". Фейковый сайт использует официальное название без юридического разрешения.

Европейский парламент связывался с EP Today в сентябре 2019-го по поводу несанкционированного использования названия учреждения и предложил пути исправления ситуации и прекращения введения в заблуждение общественности.

Автор: скріншот Скриншот фейкового сайта Европарламента

На странице EP Today указывают, что сайт предназначен только для членов Европарламента. Но более 99% статей неоригинальны. А с октября 2018-го 47% материалов на сайте являются точными копиями материалов RT.

"Зачастую вся домашняя страница заполнена точными копиями статей RT. Одна и та же статья может даже появляться несколько раз на одной странице", - говорится в материале.

Страница имеет 145 тыс. подписчиков в Facebook и 6 тыс. - в Twitter. Публикует ежедневно около 25 статей.

За 2 года публикаций лишь 25 материалов принадлежат членам Европарламента.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель извинилась за неправильное написание названия столицы Украины на английском языке в микроблоге в Twitter.