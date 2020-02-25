Новорожденная стала самой младшей участницей ДТП

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Виргиния Риверо из аргентинского Мисьонеса родила во время аварии 25 февраля 1999-го.

Ее дочь стала самой младшей участницей ДТП в мире.

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У женщины начались схватки дома. Она пошла на дорогу, чтобы поймать попутку в больницу. Ее согласились подвезти двое мужчин. Дочь Виргиния родила на заднем сиденье. Тогда сказала, что у нее будет еще один ребенок. Водитель так волновался, что начал превышать скорость. Врезался в одну машину и зацепил другую.

Роженицу с новорожденной вытащили через заднюю дверь и пересадили в другую машину. Увезли в больницу, где Виргиния родила еще мальчика. Оба ребенка здоровы. Женщина тоже не пострадала во время аварии.

В Министерстве внутренних дел инициируют увеличение штрафов для водителей за правонарушения с высокой степенью общественной опасности.