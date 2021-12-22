Новоизбранного депутата случайно застрелили его же сторонники

В провинции проведут перевыборы. Фото: samaa.tv

В Пакистане политик Мохаммад Закри Хана погиб во время празднования победы на выборах в сельсовет в округе Пешавар.

Сторонники решили устроить праздничную стрельбу в воздух 19 декабря, пишет Saama. Одна из пуль попала в депутата, он скончался на месте.

"Недалеко от места инцидента находились правоохранители, но они не отреагировали на ситуацию", - говорится в сообщении.

Вероятно, в провинции проведут перевыборы.

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В пакистанской провинции Пенджаб автобус влетел во двор, где проходила свадьба. Есть погибшие и пострадавшие. Водитель с места происшествия скрылся, его ищет полиция.