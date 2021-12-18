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суббота, 18 декабря 2021 11:01

В Пакистане автобус въехал во двор во время свадьбы — есть погибшие

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В Пакистане автобус въехал во двор во время свадьбы — есть погибшие
Водитель скрылся с места аварии. Фото: pixabay

В пакистанской провинции Пенджаб автобус влетел во двор, где проходила свадьба — есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Xinhua.

В результате столкновения погибло 8 человек, еще 9 получили ранение.

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По словам сотрудника больницы, пострадавшие получили очень тяжелые ранения, так что число умерших может увеличиться.

Водитель с места происшествия скрылся, его ищет полиция.

Северным корейцам запретили смеяться и пить в течение 11 дней по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира. Власти приказали людям не показывать никаких признаков счастья, пока Северная Корея поминает его смерть.

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Дата
18
декабря

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