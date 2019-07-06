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воскресенье, 14 июля 2019 15:33

Новая классика: работы великих мастеров воссоздали с помощью Лего
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Густав Климт "Поцелуй"
Фото: boredpanda.com
"Звездная ночь" Винсента Ван Гога
Венера Мило
Эдвард Мунк "Крик"
"Большая волна" Хокусая от Канагавы

Существует интересная связь между жизненными этапами и конструктором Лего.

Сначала единственный интерес к ним, это жевание блоков и строительство простейших конструкций. Позже они ускладнуються, а через некоторое время, о них просто забывают в прячут в шкаф, сообщает Boredpanda.

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И часто, когда люди вырастают и думают, что игры не для них, среди вещей 10-летней давности находят конструктор с детства.

Для экспозиции Лего, художники вдохновлялись работами великих мастеров - картины, скульптуры, античная посуда. Для воспроизведения, подбирали оттенок блоков и общую концепцию.

Среди работ есть "Большая волна" японского художника Хокусая Канагавы, "Американская готика" Гранта Вуда, "Поцелуй" Густава Климта. А также "Давид" Микеланджело в натуральную величину.

В бельгийском городе Остенд прошел ежегодный фестиваль фигур из песка.

Скульпторам нужно было создать экспонаты на тему "Мечты", скульптуры имеют от 2 до 6 м.

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