Новая классика: работы великих мастеров воссоздали с помощью Лего

Фото: boredpanda.com

Существует интересная связь между жизненными этапами и конструктором Лего.

Сначала единственный интерес к ним, это жевание блоков и строительство простейших конструкций. Позже они ускладнуються, а через некоторое время, о них просто забывают в прячут в шкаф, сообщает Boredpanda.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие художники мира показали колорит украинского Дворца Потоцких

И часто, когда люди вырастают и думают, что игры не для них, среди вещей 10-летней давности находят конструктор с детства.

Для экспозиции Лего, художники вдохновлялись работами великих мастеров - картины, скульптуры, античная посуда. Для воспроизведения, подбирали оттенок блоков и общую концепцию.

Среди работ есть "Большая волна" японского художника Хокусая Канагавы, "Американская готика" Гранта Вуда, "Поцелуй" Густава Климта. А также "Давид" Микеланджело в натуральную величину.

В бельгийском городе Остенд прошел ежегодный фестиваль фигур из песка. Скульпторам нужно было создать экспонаты на тему "Мечты", скульптуры имеют от 2 до 6 м.