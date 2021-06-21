"Нормандский формат" и США. Все решит встреча Зеленского и Байдена

Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США. Фото: УП

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал возможность присоединения США к Нормандскому формату.

По его мнению, "все будет меняться" после встречи президента Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне.

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и более жестких позиций, чем сейчас", - сказал он в эфире телеканала "Дом".

Ранее Байден заявил, что США продолжат дипломатическую работу вокруг Минских соглашений. Кравчук отметил, что эти слова могут быть показателем намерения США присоединиться к Нормандскому формату.

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7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена. Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить США. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уточнил, что Зеленский посетит Вашингтон для встречи Байденом в конце июля.