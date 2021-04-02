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пятница, 02 апреля 2021 10:32

Nike запретила продажу "сатанинской обуви" с человеческой кровью. Однако всю партию раскупили за 1 мин
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Nike добились запретить продажу Satan Shoes.
Фото: LilNasX
Nike добились запретить продажу Satan Shoes.
Nike добились запретить продажу Satan Shoes.
Nike добились запретить продажу Satan Shoes.

Компания Nike добилась через суд запретить продажу скандальных кроссовок Satan Shoes, в производстве которых использовали человеческую кровь.

Подробностями поделилось издание CBS News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nike подали в суд из-за скандальных "сатанинских" кроссовок с человеческой кровью

Судебный запрет означает, что создатели "сатанинской обуви" - креативная компания MSCHF и рэпер Lil Nas X - не имеют права выполнять заказ на кроссовки.

Однако в суде представители MSCHF заявили, что большая часть партии уже распродана и отправлена ​​покупателям. Почти через минуту после релиза забронировали все 666 пар.

Юристы Nike усомнились, что MSCHF успела отправить все проданные Satan Shoes. Даже если это так, компания должна аннулировать уже выполненные заказы, настаивают в Nike.

Американский рэпер Lil Nas X и креативная компания MSCHF с Бруклина разработали "сатанинскую обувь" - Satan Shoes. В производстве кроссовок использовали человеческую кровь.

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02
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