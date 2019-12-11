Никакие санкции не остановят работу газопровода "Северный поток-2" - Лавров

Лавров рассказал о санкциях для "Северного потока-2". Фото: Главком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, что строительство российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток не будет остановлено в связи с введением санкций США.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения", - подчеркнул Лавров по итогам визита в Вашингтон, сообщает ТАСС.

По его словам, "дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается". "Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся", - указал глава МИД России.

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Накануне во вторник в Конгрессе США согласовали военный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября) в размере 738 миллиардов долларов, который предусматривает санкции в отношении Северного потока-2 и Турецкого потока для обеспечения энергетической безопасности Европы.