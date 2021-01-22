Нидерланды отказались выдать кайзера Вильгельма II

Кайзер Вильгельм II в полевой форме в годы І мировой войны / Wikipedia

23 января 1920-го голландские власти отказали союзникам выдать бывшего кайзера Германии Вильгельма II, который с ноября 1918 года жил в изгнании в Нидерландах.

В начале ноября 1918 года положение центральных держав в I мировой войне на всех фронтах было плохим. Кайзер находился в штабе немецкой армии в бельгийском курортном городе Спа, когда до него дошли вести о беспорядках рабочих в Берлине, восстание на Имперском флоте, и о том, что выглядело как начало революции в Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умерла королека

Со всех сторон поступали призывы к миру, реформам и устранению кайзера. Вильгельму II сказали, что немецкий генштаб единственным организованным маршем отправится домой в Германию после войны, но это не защитит кайзера от внутренних врагов.

Столкнувшись с отсутствием поддержки, кайзер согласился отречься от престола 9 ноября 1918-го. После этого отправился со Спа в Нидерланды, чтобы никогда не возвращаться на немецкую землю.

В январе 1920-го Вильгельм возглавил список так называемых военных преступников, составленный союзниками и обнародован после подписания Версальского мира. Нидерланды при молодой и волевой королеве Вильгельмине отказались выдать его для суда. Вильгельм остался в Нидерландах, где поселился в городе Дорн.

В 1920-м сын Вильгельма Йоахим покончил жизнь самоубийством. Его жена Аугуста, мать 7-х детей, умерла через год спустя. В 1922 году Вильгельм снова женился и опубликовал мемуары, в которых писал, что не виноват в пропаганде Великой войны.

Вильгельм II в отклонил предложение Уинстона Черчилля о предоставлении убежища в Великобритании в 1940-м, когда гитлеровские войска вошли в Нидерланды. Предпочитал жить под немецкой оккупацией. В следующем году бывший кайзер умер.