Непривитых медиков Нью-Йорка хотят уволить, их заменит нацгвардия

Медиков без прививки могут уволить. Фото: pixabay.com

В Нью-Йорке непривитых против Covid-19 медработников хотят заменить офицерами национальной гвардии США с медподготовкой.

Такую возможность рассматривает губернатор штата Кэти Хочул, говорится на официальном государственном портале. Медиков без прививки могут уволить.

"Призываю всех медицинских работников, которые еще не привились, сделать это. Штат рассматривает возможность использования офицеров с медицинской подготовкой для обеспечения надлежащего укомплектования больниц и других медицинских учреждений кадрами", - заявила Хочул.

Для восполнения нехватки персонала в больницах также планируют привлечь квалифицированных медиков, имеющих лицензию на работу в других штатах и медсестер на пенсии. Хочул надеется на содействие федерального правительства, чтобы ускорить процесс оформления виз для медработников из других стран.

Сейчас 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата - примерно 70 тыс. - не прошли полную вакцинацию от коронавируса.

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Все медики штата, работающие в больницах и домах престарелых, должны были получить первую дозу Covid-вакцины до 27 сентября. По состоянию на 23 сентября полностью привитыми были 81% сотрудников учреждений ухода за пожилыми и 77% персонала в домах престарелых. В мире в течение суток 25 сентября диагностировали более 323 тыс. новых случаев Covid-19. В США выявили более 24 тыс. случаев инфицирования.