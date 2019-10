Неожиданная атака: Израиль бомбит Сирию

Израильская авиация воспользовалась началом турецкой военной операции и втайне нанесла удары по Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирийцы обстреляли провинцию Турции: есть погибшие и пострадавшие

"Хаос на северо-востоке Сирии дал ВВС Израиля отличную возможность для тайных авиаударов по целям, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) в Сирии. Прошлой ночью ВВС Израиля ударили по лагерю связанных с КСИР сил в Абу-Камале рядом с иракской границей", - сообщил журналист Бабак Тагвей в Twitter.

#BREAKING: The Chaos in NE #Syria provides best opportunity for #Israel Air Force to secretly carry-out airstrikes against #IRGC related targets in #Syria. Last night, #Israel Air Force bombed a camp in use by #IRGC-QF proxies in Abu Kamal near the border with #Iraq. pic.twitter.com/ESXv4tIMuU