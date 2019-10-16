Страны ЕС прекратили экспортировать оружие в Турцию

ЕС остановил экспорт оружия в Турцию. Фото: volynnews.com

Страны-члены Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию. Причиной стало военное наступление страны на позиции курдов в Сирии.

"Военные действия турецкой армии серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, в результате чего страдают все больше гражданских лиц", - говорится в заявлении министров финансов стран-членов ЕС.

По мнению ЕС, это наступление усложняет перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии, а также существенно подрывает прогресс, достигнутый международной коалицией на пути к победе над ИГИЛ. А ИГИЛ остается угрозой европейской безопасности, а также безопасности Турции, региональной и международной безопасности.

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"Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении некоторых государств-членов немедленно прекратить экспорт оружия в страну. Государства-члены обязуются принять твердую позицию в отношении своей политики экспорта вооружений в Турцию", - указано в заявлении.

На этой неделе соответствующая рабочая группа соберется для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что началась давно запланированная военная операция на северо-востоке Сирии в районе, который сейчас контролируют курды. 415 "террористов" из курдских отрядов народной самообороны были уничтожены.