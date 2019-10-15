США ввели санкции против Турции

 
Ексклюзивы
1/5
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2070
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки": в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 468
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 3816
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2529
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 855
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 5850
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 990
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2151
Фото
Все фото
11
5
14
7
9
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию
Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию
Фиолетовое небо и отсутствие света: в сети публикуют последствия сверхмощного тайфуна
Фиолетовое небо и отсутствие света: в сети публикуют последствия сверхмощного тайфуна
Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко
Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко
На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии
На Японию обрушился мощнейший за 60 лет тайфун: фото и видео стихии
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3258
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6795
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1503
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 1485
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
вторник, 15 октября 2019 03:44

США ввели санкции против Турции

  Комментировать
США ввели санкции против Турции
Трамп ввел санкции против Турции. Фото: Сегодня

Президент США своим указом ввел санкции против Минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

"США заявили о намерении отреагировать на одностороннее военное наступление Турции на северо-востоке Сирии. Президент Дональд Трамп подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить это наступление", – сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает Укринформ.

Глава Белого дома наделяет Минфин и Госдеп полномочиями "рассматривать и вводить санкции против лиц, субъектов или правительственных чиновников Турции, причастных к действиям, которые угрожают гражданским лицам или приводят к дальнейшему ухудшению мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция угрожает открыть границу для беженцев в Европу

Госсекретарь подчеркнул, что действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Если турецкая операция продлится, это усилит гуманитарный кризис и может иметь катастрофические последствия.

"Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии", - добавил Помпео.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США ввели санкции против Турции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
На свадьбе побили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе побили "вора в законе", который был надзирателем Киева Просмотров: 59581
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет
Украинка решила загадку, которую никто не мог решить 400 лет 1 Просмотров: 48541
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 29320
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 24939
&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне 1 Просмотров: 19208
Мир
В России назвали своей идеологией "путинизм"
В России назвали своей идеологией "путинизм" Просмотров: 27
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
11
 Просмотров: 549
Россия пытается изменить демографический состав Крыма - ООН
Россия пытается изменить демографический состав Крыма - ООН Просмотров: 540
Украинцы не смогли попасть в польский парламент
Украинцы не смогли попасть в польский парламент Просмотров: 1890
Каталонских сепаратистов приговорили к тюрьме
Каталонских сепаратистов приговорили к тюрьме 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Арахамия заявил, что денег на Донбасс нет
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
3
Зеленский не вмешивается: через Коломойского провалили переговоры с МВФ
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Голосов: 4130
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua