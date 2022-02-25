"Неонацисты, бендеровцы" – у Путина истерика после трупов российских оккупантов

Путин издал ряд абсурдных заявлений. Фото: РБК

Президент России Владимир Путин выдал ряд сомнительных заявлений на заседании Совбеза РФ.

Сказал, что против кафиров в Украине воюет регулярное не регулярное украинское войско, а "националистические формирования".

Добавил, что в войне принимают участие иностранные консультанты, включая американских советников.

"Нацисты в Украине действуют как террористы, выставляя системы залпового огня в Киеве и Харькове", – заявил Путин.

Главарь оккупантов призвал украинских военных брать власть.

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"Похоже, нам с вами будет легче договориться", – сказал он.

Уже есть ориентировочные потери армии Российской Федерации на территории Украины по состоянию на 15.00 25 февраля. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Это 80 танков, 516 бронемашин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов и 2800 личного состава", - написала советница на странице в Facebook.