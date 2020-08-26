Необитаемые острова сдают в аренду

Остров Банuхуи в провинции Ляонин / Flickr

Власти китайской провинции Ляонин выставили для аренды 633 острова. 589 из них безлюдны. Цена годовой аренды колеблется от $535 до $3,62 млн за гектар. В зависимости от удаленности, ресурсов и целей аренды.

Провинция расположена у границы с Северной Кореей. В последние годы ее морские ресурсы используют "неэффективно и экстенсивно". Поэтому местные власти решили исправить ситуацию. Об этом пишет CNN со ссылкой на китайское информагентство "Синьхуа".

Существует девять целей аренды, от которых будет зависеть цена, - туризм, сельское хозяйство, рыболовство, возобновляемая энергетика и тому подобное. В основном арендуют для туризма и развлечений.

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Перспектива иметь островок вызвала дискуссии в китайской социальной сети Weibo. Но чиновники предупреждают, что не все так просто - подписать контракт и паковать чемоданы не удастся. Потенциальные арендаторы должны пройти длительный процесс. Его цель - защитить острова от экологических проблем и развить территории.

"После полевых исследований подробно оценивается остров. Изучают экологические факторы, редкую флору и фауну, наличие пресной воды. Все влияет на стоимость", - рассказал Global Times участник Китайского третьего института океанографии Ю Ксиньганг.

В последние годы китайские власти углубляли океанское дно, занимались мелиорацией земель, насыпали искусственные острова. Причиной были геополитические амбиции Поднебесной. Действия Пекина критиковали, в частности, экологи из-за вреда морской флоре и фауне, локальным экосистемам. В 2018-м после публикации очередных международных отчетов о последствиях мелиорации земель китайские власти заявили, что прекратят такую практику.