Немцев планируют перевести на респираторы вместо обычных масок

Немцев хотят заставить носить респираторы. Фото: Reuters

Власти немецкой федеральной земли Бавария обязали граждан в публичных местах носить респираторы FFP2 вместо обычных масок.

19 января главы всех 16 немецких федеральных земель должны принять решение о более жестких карантинных мерах на встрече с федеральным правительством и могут последовать примеру Баварии, сообщает Deutsche Welle.

Уязвимые группы населения (люди в возрасте 60 лет и старше, а также лица с хроническими заболеваниями) смогут получить в аптеках 12 респираторов FFP2 бесплатно.

Немецкий вирусолог и профессор Гамбургского университета Йонас Шмидт-Чанасит отметил, что в большинстве случаев респираторы FFP2 будут неэффективными, если они надеты неправильно: люди будут дышать через промежуток между маской и лицом, а не через специальный фильтр.

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При правильном ношении респираторов типа FFP2 они фильтруют не менее 94% частиц. Они являются более дорогими средствами защиты, чем обычные маски, их розничная цена составляет от €2 до €5 за штуку.