Недоеденная колбаса раскрыла давнее преступление

В 2012-м вор со взломом проник в квартиру и обчистил ее. Во время ограбления он достал из холодильника колбасу, откусил кусок и положил на стол. Фото: pixabay.com

В немецком городе Швельм полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. 2012 года фигурант, обворовывая квартиру, "заглянул" в холодильник хозяев и надкусил колбасу.

Кусок он положил на стол и после кражи ушел, сообщило Associated Press.

Полиция использовала остатки колбасы в качестве вещественного доказательства, взяв с нее образцы ДНК. Данные внесли в международную базу. Выяснилось, что образцы совпадают с ДНК человека, которого задержали в марте 2021-го. Грабитель попался на другом преступлении во Франции.

Фигурантом оказался 30-летний гражданин Албании. Отмечается, что наказания за кражу он может избежать, ведь срок давности по этому делу истек. Экстрадировать в Германию его не будут, если против него не подадут иск.

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