В немецком городе Швельм полицейские раскрыли преступление 9-летней давности. 2012 года фигурант, обворовывая квартиру, "заглянул" в холодильник хозяев и надкусил колбасу.
Кусок он положил на стол и после кражи ушел, сообщило Associated Press.
Полиция использовала остатки колбасы в качестве вещественного доказательства, взяв с нее образцы ДНК. Данные внесли в международную базу. Выяснилось, что образцы совпадают с ДНК человека, которого задержали в марте 2021-го. Грабитель попался на другом преступлении во Франции.
Фигурантом оказался 30-летний гражданин Албании. Отмечается, что наказания за кражу он может избежать, ведь срок давности по этому делу истек. Экстрадировать в Германию его не будут, если против него не подадут иск.
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Почти 2 года назад в столице Евгений Клопотенко открыл ресторан "100 лет тому вперед".
Заведение угощает посетителей блюдами украинской кухни без стереотипов. Удивляют картофелем в карамели, закуской из пчел, арахиса и меда, говяжьей вырезкой с тартаром, сельди, морковным пюре и зернами укропа и десятками других блюд.
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