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вторник, 02 февраля 2021 11:01

Неандертальцы скрещивались с людьми

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Неандертальцы скрещивались с людьми
Изображение неандертальца в Музее естественной истории Кортси / Courtesy Natural History Museum

Ранние современные люди и неандертальцы жили в Европе и некоторых частях Азии в одно и то же время, пересекаясь в течение нескольких тысяч лет, прежде чем наши архаичные родственники исчезли около 40 тыс. лет назад.

За этот период Homo sapiens и неандертальцы встречались друг с другом, иногда занимались сексом и рожали детей. Доказательства в наших генах, свидетельствуют анализы ДНК. Большинство европейцев имеют в геномах около 2% ДНК неандертальцев. Об этом пишет CNN.

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Новый анализ 11 зубов, найденных в пещере на Джерси, в проливе Ла-Манш, показал, что некоторые из них могли принадлежать людям, которые имели смешанный родословную Homo neanderthalensis и Homo sapiens. Исследование, опубликованное в "Журнале эволюции человека", показало, что зубы принадлежали 2 разным людям, которые жили здесь 48 тыс. лет назад. 7 зубов имели черты как современного человека, так и неандертальца.

"Мы находим то же сочетание черт неандертальца и современного человека в зубах обеих идентифицированных неандертальцев. Считаем, что это доказательством межвидового скрещивания", - сказал автор исследования Крис Стрингер.

Зубы важны для археологов и палеоантропологов, так как крепче костей. Эмаль в значительной степени минерализованная и больше не является органической, поэтому очень хорошо сохраняется среди окаменелостей.

По данным "Музея естественной истории", на острове Джерси неандертальцы жили в пещере в течение 200 тыс. лет. Слои земли показывают неоднократное повторное заселение различными группами неандертальцев и 2 кучи костей мамонта.

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