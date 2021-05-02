"Не того цвета": женщину оштрафовали за бело-красные носки

В Беларуси женщину оштрафовали за бело-красные носки. Фото: tut.by

Жительницу Минска Наталью Сивцов-Седушкину суд в Беларуси оштрафовал за ношение бело-красных носков производства белорусской группы компаний Mark Formelle.

Женщину задержали 25 марта. На следующий день после того, как силовики пришли к ней домой, сняли с балкона красные и белые ленты, а затем отвезли ее в ИВС, где выписали протокол за пикетирование. Суд назначил ей штраф в 2030 белорусских рублей (около 22 тыс. грн). Об этом сообщило издание TUT.BY.

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"Я вернулась из суда и вечером того же дня, примерно в 19.28, отправилась на водительские курсы - они начинались в 20.00. Только вышла из арки дома, как со спины ко мне подошли четверо силовиков в балаклавах и черной одежде. Наверное, я действительно была достаточно заметной: белые куртка и кроссовки, синие укороченные джинсы и белые носки с красной полосой производства Mark Formelle, которые были видны наполовину. Но разве это нарушение? Я спокойно шла, никому не мешала и никого не трогала", - рассказала женщина.

Силовики, по ее словам, заявили, что у нее "носки не того цвета". В полиции снова составили протокол. И суд через некоторое время оштрафовал ее на 2320 белорусских рублей (около 25 тыс. грн).

Издание отмечает, что таких носков от Mark Formelle, в которые была одета Сивцова-Седушкина, уже нет в продаже.

В Минском районе Беларуси Сергея Мельянця оштрафовали на $342 за бело-красно-белые жалюзи. Суд постановил, что они являются несанкционированным пикетом. Отмечается, что мужчина повесил жалюзи еще осенью. Всередине декабря полиция составила на него протокол за "одиночный пикет без разрешения государства".