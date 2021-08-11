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среда, 11 августа 2021 11:51

Не менее 42 человек погибли в результате пожаров
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Лісові пожежі в гірській провінції Тізі Узу в Алжирі
Фото: REUTERS
Лісові пожежі в гірській провінції Тізі Узу в Алжирі
Лісові пожежі в гірській провінції Тізі Узу в Алжирі
Лісові пожежі в гірській провінції Тізі Узу в Алжирі
Лісові пожежі в гірській провінції Тізі Узу в Алжирі

По меньшей мере 25 алжирских солдат и 17 мирных жителей погибли в результате лесных пожаров к востоку от столицы Алжира.

Еще несколько солдат получили ожоги при тушении пожаров в лесном районе Кабилия. Во вторник и среду температура воздуха в стране поднялась до +46°C. Об этом пишет ВВС.

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В последние дни пожары вызвали разрушения в средиземноморских странах - Турции, Греции, Ливане и на Кипре.

В 17 провинциях Алжира зарегистрировали более 100 пожаров. Президент страны почтил память погибших солдат, заявив, что им удалось спасти более 100 человек из гор Беджаи и Тизи Узу. Глава алжирского МВД заявил, что около 50 возгораний - криминального происхождения.

Украинские спасатели помогают тушить лесные пожары в Греции. 7 августа пожарные спасли там два населенных пункта.

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Дата
11
августа

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