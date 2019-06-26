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среда, 26 июня 2019 14:59

Назвали условия, которые должна выполнить РФ для полноценного возвращения в ПАСЕ

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Назвали условия, которые должна выполнить РФ для полноценного возвращения в ПАСЕ
Назвали условия для возвращения России в ПАСЕ. Фото с открытых источников.

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации России, однако выдвинул для этого ряд условий.

В частности, Москву призвали освободить украинских моряков, которые были захвачены в ноябре 2018 года в Керченском проливе, заплатить долги в Совет Европы (СЕ), а также прекратить преследование ЛГБТ.

Россия должна выполнить все условия до апреля 2020 года, говорится в резолюции, опубликованном на официальном сайте ПАСЕ, передает "Апостроф".

Полный список условий содержит 5 пунктов. Среди них:

- освободить 24 украинских моряка, захваченных в плен в Керченском проливе;

- немедленно выплатить все взносы в Совет Европы (долг РФ - 60 млн евро)

- безусловно и в полной мере сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH17 Malaysia Airlines;

- принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТ), в частности, в Чеченской Республике;

- сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

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Комитет ПАСЕ, "учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека, будет приветствовать участие делегаций всех государств-членов в следующем июне". Подчеркивается, что ПАСЕ ожидает взаимности диалога и конкретных результатов по выполнению этих пунктов.

"Ассамблея предлагает своему мониторинговому комитету представить доклад о выполнении обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в апреле 2020 году на внеочередной сессии", - говорится в тексте резолюции.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняла резолюцию, усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.

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Дата
26
июня

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