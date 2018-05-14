Назвали точную дату отправления международной миссии на Марс

ЭкзоМарс (ExoMars) - это совместная программа по исследованию Марса Европейского космического агентства (ESA) и Федерального космического агентства России

Запуск европейского марсохода с российской посадочной платформой запланирован на 25 июля 2020 года. Это произойдет в рамках проекта ExoMars 2020. Поставка тормозного двигателя для миссии запланирована на август 2018 года.

"25 июля 2020 года", - сообщили на официальном на сайте одного из участников проекта НПО имени Лавочкина.

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Российская посадочная платформа будет оборудована 11 российскими и двумя европейскими научными приборами. Через несколько дней после посадки с нее сойдет европейский марсоход.

Окончательная сборка посадочной платформы ведется подмосковным НПО имени Лавочкина.

ЭкзоМарс (ExoMars) - это совместная программа по исследованию Марса Европейского космического агентства (ESA) и Федерального космического агентства России.

ExoMars запланирована как астробиологическая миссия. Она предназначена для поиска геологической и биологической активности на Марсе.

Ученым удалось сделать уникальный снимок Марса с расстояния 400 км. Для этого ученые использовали космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter