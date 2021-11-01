Назвали самое употребляемое слово 2021 года

Слово vax может быть существительным и глаголом. Фото: pixabay.com

Оксфордский словарь английского языка выбрал термин vax словом 2021 года.

В этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в 2020-м, сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".

Большинство стран начали массовую вакцинацию от коронавируса, поэтому связанные с иммунизацией термины стали использовать чаще. Слово vax может быть существительным и глаголом. Означает как вакцину или вакцинацию, так и процесс прививки кого-то для выработки иммунитета.

Vax i vaxx - два правильных варианта слова. В то же время написание без удвоения более распространено. Слово также породило производные, связанные с вакцинацией. Например, в этом году часто использовали vaxxie, anti-vax (наречие), anti-vaxxer (существительное) и double-vaxxed.

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В прошлом году Оксфордский словарь английского языка не смог выделить самое употребляемое слово 2020-го, опубликовав вместо него целый ряд понятий. Среди них: коронавирус, импичмент, разрушительные лесные пожары и т.п.