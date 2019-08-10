Назвали причину взрывов на российском полигоне

Авария произошла из-за ряда причин. Фото: "Цензор"

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области РФ произошел из-за стечения факторов.

В Росатоме сообщили, что к аварии привело стечение обстоятельств, которое происходит при испытаниях новых технологий. Произошло при испытании ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, заявили в корпорации Росатом, передаёт "Интерфакс".

"После взрыва несколько человек были отброшены в море. Их поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти живых", - говорится в сообщении.

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Взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли пять сотрудников Росатома и два представителя Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.

Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек. Еще двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.