Назвали количество задержанных на протестах в Минске

В Минске на протестах задержаны не менее 100 человек. Фото: Reuters

В Минске в воскресенье, 31 января, задержали более 100 человек.

Об этом сообщает Telegram канал Списки Окрестина.

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Как отмечается, многие из задержанных не участвовали ни в каких акциях и были задержаны прямо в центре города или во дворе.

По состоянию на 19:00 правозащитники опубликовали список задержанных людей.

Акции протеста в Беларуси продолжаются несколько месяцев после объявления результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который правит страной более 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков по протестующим.