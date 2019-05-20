Назвали город с самыми большими зарплатами в мире

Самые высокие зарплаты в Сан-Франциско, США. Фото: ForumDaily

В американском городе Сан-Франциско самые высокие в мире зарплаты.

Город занял первое место в рейтинге городов с самым высоким уровнем зарплат. Рейтинг подготовил Deutsche Bank, передает "Радио Свобода".

Ранее на первом месте был швейцарский Цюрих.

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Средняя зарплата в Сан-Франциско за вычетом налогов составляет $ 6,52 тыс, в Цюрихе на $ 400 меньше. В первую пятерку также вошли Нью-Йорк ($ 4,6 тыс), Бостон ($ 4,28 тыс.) И Чикаго ($ 4,06 тыс.).

Седьмой в рейтинге крупнейших публичных компаний мира первую позицию Global-2000 занимает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC).