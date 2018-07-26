Назвали европейские страны, где больше всего самоубийц

Больше всего самоубийств среди стран ЕС происходит в Литве. На 100 тыс. человек там ежегодно приходится 30 суицидов.

За Литвой в рейтинге расположились Латвия, Венгрия (19 самоубийств) и Бельгия (17). В Финляндии от самоубийств ежегодно погибают 13 на 100 тыс. человек населения, во Франции - 14. Германия и Швеция по статистике самоубийств держатся в середине шкалы, сообщает Евростат.

Меньше всего самоубийств в Европе происходит на Кипре и в Греции. По сравнению с жителями этих государств литовцы в 6-7 раз чаще сводят счеты с жизнью.

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Финляндия первой в мире в 1980-е годы разработала национальную программу предотвращения суицидов. С тех пор в стране произошло резкое уменьшение числа самоубийств, в частности из-за улучшенного лечения депрессий.

Автор: ec.europa.eu В Литве на 100 тыс. человек ежегодно приходится 30 суицидов

В селе Борщи Одесской области 28-летняя Татьяна покончила с собой в собственном доме. По словам знакомых семьи, в ходе бытового конфликта с мужем - 30-летним Александром женщина пошла в комнату и повесилась. Ее муж на момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения.