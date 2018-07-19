Многодетная мать покончила с собой

В селе Борщи Одесской области 28-летняя Татьяна покончила с собой в собственном доме. Сиротами остались четверо маленьких дытей. Фото - podrobnosti.ua

В селе Борщи Одесской области 28-летняя Татьяна покончила с собой в собственном доме.

По словам знакомых семьи, в ходе бытового конфликта с мужем - 30-летним Александром женщина пошла в комнату и повесилась. Ее муж на момент ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения. Сиротами остались четверо маленьких детей, сообщают podrobnosti.ua.

"Это ужасно, без матери остались четыре маленьких ребенка, двое из которых даже в школу еще не пошли. Они не виноваты в проблемах взрослых. А что будет с Сашей? Он очень слабохарактерный, боимся, чтобы ничего себе не сделал после смерти жены. Он уже пытался лечиться от алкоголизма, но безрезультатно. Хорошо, что у детей бабушка очень хорошая и теперь будет их воспитывать", - говорят соседи.

Как говорят местные жители, по семейной линии у Татьяны в роду были самоубийцы - ее дедушка и двоюродный брат тоже покончили с собой.

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"Это похоже на родовое проклятие А как иначе можно объяснить такой поступок многодетной мамы. Еще говорят, что покойная Таня ранее стояла на учете у психиатра. Сейчас готовимся к похоронам и если докажут, что она была психически нездорова, может, позволят в церкви отпеть" , - рассказала знакомая семьи.

Что именно произошло в тот вечер и что побудило женщину совершить суицид, - устанавливает полиция.

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